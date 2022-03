Siemens Energy: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nach ihrem relativ kurzen Gastspiel im DAX startete die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) ziemlich unverändert in die neue Handelswoche. Allerdings konnte sich die Seit dem Anfang März 2022, als die Aktie zeitweise bei 18,50 Euro gehandelt wurde, in den vergangenen Wochen wegen positiver Unternehmensnachrichten deutlich auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 21,20 Euro erholen.

In Erwartung mittelfristig höherer Umsätze und besserer Profitabilität und der Suche nach Alternativen zu russischen Rohstoffe bekräftigte die DZ Bank, die den fairen Wert der Aktie von 24 auf 27 Euro angehoben hatte, ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Siemens Energy-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 23 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 21,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis 21,50 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB1PXV3, wurde beim Siemens Energy-Aktienkurs von 21,25 Euro mit 1,63 - 1,65 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats die Erholung auf 23 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,33 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,556 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,556 Euro, BV 1, ISIN: DE000SH3YKS5, wurde beim Siemens Energy-Kurs von 21,25 Euro mit 1,90 - 1,93 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Energy-Aktie in nächster Zeit auf 23 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,44 Euro (+78 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens Energy-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,894 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,894 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG18VH0, wurde beim Siemens Energy-Kurs von 21,25 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 23 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,51 Euro (+42 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de