von Martin Reim, Euro am Sonntag Der "Börsenpfarrer", wie er in den Medien gern genannt wird, wechselt problemlos zwischen zwei Welten. Uwe Lang sagte den Crash im Jahr 1987 voraus und gelangte damit zu einigem Ruhm in der Investmentszene. Das Interview mit ihm findet gleichwohl in einer Kirche in Dinkelscherben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...