DGAP-News: DLA Piper UK LLP / Schlagwort(e): Personalie/Rechtssache

DLA Piper verstärkt die Praxisgruppe Arbeitsrecht mit Senior Counsel Dr. Hans-Peter Löw



22.03.2022 / 11:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



22. März 2022 - DLA Piper verstärkt sich zum 1. Mai 2022 mit Dr. Hans-Peter Löw als Senior Counsel am Frankfurter Standort. Der erfahrene und im Markt hoch angesehene Arbeitsrechtler wechselt von Allen & Overy, wo er seit 2011 als Partner tätig war und über mehrere Jahre hinweg deren deutsche Praxisgruppe Arbeitsrecht leitete. Vor seiner Zeit bei Allen & Overy war er zudem 15 Jahre als Partner bei einer weiteren internationalen Rechtsanwaltskanzlei tätig.



Der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit von Dr. Hans-Peter Löw liegt seit über 20 Jahren in der arbeitsrechtlichen Beratung von Unternehmen der Finanzindustrie, insbesondere im Zusammenhang mit (Vorstands-) Vergütung, Bonus, Incentiveplänen und Mitarbeiterbeteiligungen sowie daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten. Die Beratung an der Schnittstelle zum Aufsichtsrecht, nicht nur mit Blick auf die regulierte Vergütung, zählt ebenfalls zu seinen Beratungsschwerpunkten. Dr. Hans-Peter Löw ist insbesondere in diesen Bereichen marktführend. Seine Tätigkeit umfasst die strategische Planung von Strukturmaßnahmen und die Entwicklung von Personallösungen, einschließlich der Erarbeitung möglicher Strukturen gemeinsam mit dem Managementteam und der Begleitung bei deren Umsetzung. Bei DLA Piper trifft Dr. Hans-Peter Löw auf einen national und international stark ausgeprägten Sektor-bezogenen Beratungsansatz im Bereich Financial Services, der komplementär zu seiner Beratung steht.



"Mit Dr. Hans-Peter Löw gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich des Arbeitsrechts, der mit seiner langjährigen Erfahrung unser renommiertes Arbeitsrechtsteam sowohl national wie auch international perfekt ergänzen wird. Gleichzeitig wird er eine maßgebliche Schnittstelle beim weiteren Ausbau unseres Teams am Frankfurter Standort zur arbeitsrechtlichen Beratung von Mandanten aus der Bank- und Finanzdienstleistungsbranche bilden. Wir heißen Dr. Hans-Peter Löw bei DLA Piper herzlich willkommen", so Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland.



"Ich freue mich sehr, Teil des hervorragenden Teams von DLA Piper zu werden und meine langjährige arbeitsrechtliche Expertise insbesondere im Bank- und Finanzdienstleistungssektor einbringen zu können. Gerade die breite internationale Aufstellung im Sektor Financial Services bei DLA Piper wird einen echten Mehrwert für meinen Beratungsansatz bedeuten. Gemeinsam werden wir den exzellenten Ruf der Arbeitsrechtspraxis insbesondere auch im Bereich Financial Services weiter etablieren", so Dr. Hans-Peter Löw.



22.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de