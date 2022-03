Zwischen dem Ukraine-Krieg und Corona ist das Thema hierzulande fast etwas untergegangen. In China gab es gestern aber so gut wie keine anderen Nachrichten als den traurigen Absturz eines Flugzeugs in der Region Guangxi zu hören und sehen. An Bord waren insgesamt 132 Menschen.Zunächst war nicht bekann, ob es Überlebende gab. In den Nachtstunden teilten die chinesischen Behörden aber schließlich mit, dass niemand den Absturz überlebt habe. Der gestaltete sich Augenzeugen zufolge sehr dramatsich. Das Flugzeug soll fast senkrecht in die Tiefe gefallen ...

