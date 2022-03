München (ots) -Angesichts der stark steigenden Spritpreise überlegen viele Autofahrer, auf ein E-Auto umzusteigen. Bei vielen Interessenten stellt sich dabei zunächst die Frage, ob ein Elektroauto überhaupt in ihren Alltag passt. Bei der ADAC Autovermietung (https://autovermietung.adac.de/mietwagen/avis/tesla/) kann man dies nun risikolos und kurzfristig testen, indem man einen Tesla Model 3 zunächst als Mietwagen ausprobiert."An 14 Stationen in Deutschland können ADAC Mitglieder ab sofort einen Tesla für einen Zeitraum von bis zu 27 Tagen mieten und Elektromobilität somit ohne großen Aufwand in der Praxis erfahren", so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung. "Über das Laden braucht man sich dabei keine Gedanken machen - das ist am Tesla-Supercharger inklusive."Da das Angebot noch begrenzt ist, gilt eine Vorausbuchungsfrist von 48 Stunden. Der Tesla kann dann an teilnehmenden Avis-Stationen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Koblenz, Köln, München und Stuttgart abgeholt werden.Vollkasko- und Diebstahlschutz mit Selbstbehalt, 250 Freikilometer pro Tag, Navigationssystem und ein Zusatzfahrer, der auch ADAC Mitglied sein muss, sind für 183,13 Euro pro Tag inklusive. Aufgrund des hohen Fahrzeugwerts liegt das Mindestalter für interessierte Fahrerinnen und Fahrer bei 21 Jahren, und der Führerschein muss seit mindestens 12 Monaten gültig sein.Anders ist auch die "Tankregelung" bei der Miete eines E-Autos: Die Batterie muss vor Rückgabe nicht geladen werden, der Batteriestand sollte bei Rückgabe jedoch mindestens 10 Prozent betragen. Bei Verbrennern, die bei der Rückgabe nicht vollgetankt sind, muss man hingegen mit hohen Tankpauschalen rechnen.Wer nach der Miete von Elektroautos überzeugt ist, sich aber auf Grund des hohen Anschaffungspreises immer noch nicht über einen längeren Zeitraum binden möchte, kann auch auf eines der E-Leasing-Angebote der ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) zurückgreifen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTelefon: 089 76 76 - 3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5177084