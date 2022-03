Die gesetzlichen Krankenkassen halten die geplante Impfpflicht für nicht umsetzbar. Ein Grund: Es fehlt an Papier. Das offenbart ein viel größeres Problem. Der bestehende Papiermangel ist natürlich nur einer der Gründe, den die gesetzlichen Krankenkassen gegen eine Impfpflicht ins Feld führen. Am Ende wollen die Kassen vermutlich schlicht nicht an einer durchaus umstrittenen gesundheitlichen Zwangsmaßnahme teilhaben. Aber der Hinweis der Krankenkassen darauf, dass nicht genug Papier verfügbar sei, um rechtzeitig alle Versicherten anzuschreiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...