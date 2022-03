HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Pharmakonzern biete Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und werde seine Marge wohl bis ins Jahr 2026 steigern können, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der Anleger an neue Produkte aus der Pipeline seien derweil sehr gering. Das Potenzial der Pipeline spiegele sich derzeit im Aktienkurs daher nur begrenzt wider./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

