NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Industriegasehersteller habe vor dem Auftakt zu seinem Kapitalmarkttag über Kernfacetten seines neuen Strategieplans Advance berichtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Finanzziele für 2021 bis 2025 stimmten weitgehend mit seiner aktuellen Erwartung und der des Konsens überein, die eine starke durchschnittliche jährliche Zuwachsrate des operativen Gewinns (Ebit) von mehr als 7 Prozent implizierten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 07:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

AIR LIQUIDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de