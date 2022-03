DJ Lindner: Wollen Wachstum stärken und Inflationsrisiken entgegenwirken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bei der Einbringung seiner Budgetpläne in den Bundestag auf künftige fiskalische Disziplin und einen Verzicht von Belastungen gedrungen, um wirtschaftliche Stabilität zu sichern. "Ziel ist es, das Wachstum in Deutschland zu stärken und den Inflationsrisiken entgegenzuwirken", sagte er. "Eine Entwicklung Richtung Stagflation wäre eine Gefahr." Die Preise würden steigen, aber die Wirtschaft würde nicht wachsen. Menschen und Wirtschaft könnten sich aber "darauf verlassen, dass die Bundesregierung ihre fiskalischen Möglichkeiten einsetzen wird, um ein solches Szenario zu verhindern".

Dies gelinge am besten durch eine Steigerung der Produktivität. "Wir sollten das aktuelle Umfeld als Signal für eine Stärkung der Angebotspolitik verstehen", erklärte Lindner. Geplant seien eine Beschleunigung von Verfahren, Entlastungen und Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien. Mögliche neue bürokratische Belastungen müssten hingegen hinter der Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung zurückstehen, mahnte der FDP-Vorsitzende. Man solle alles ausschließen, was wirtschaftliche Erholung und Modernisierung gefährden könnte. Lindner schlug dafür ein "Belastungsmoratorium" vor.

Zudem betonte er die Notwendigkeit zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe eine Straffung ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt und unterstreiche damit, "dass auch die EZB Risiken der Inflation sieht und sich darauf einstellt". Die Politik könne deshalb nicht darauf bauen, dass "Wachstum über die Notenbanken organisiert" werde. Vielmehr müsse die Regierung ein selbsttragendes Wachstum in Deutschland ermöglichen und zugleich den Staat aus der Verschuldung herausführen. "Wir müssen Schritt für Schritt den Modus fiskalischer Expansion verlassen", mahnte Lindner.

Das Regierungskabinett hatte vergangene Woche den von Lindner vorgelegten zweiten Budgetentwurf für 2022 und die Eckwerte für den Haushalt 2023 und die weitere Finanzplanung gebilligt, die 99,7 Milliarden Euro Neuverschuldung in diesem Jahr und 7,5 Milliarden im nächsten Jahr vorsehen. Für 2022 soll aber noch ein Ergänzungshaushalt folgen, um Ausgaben wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu finanzieren. Dieser soll zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2022 beschlossen werden. Außerhalb des Kernhaushalts kommt 2022 noch das für die Bundeswehr geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Verschuldung hinzu.

Union sieht "reines Marketing"

Die Neuverschuldung soll laut den Plänen 2024 auf 10,6 Milliarden, 2025 auf 11,8 Milliarden und 2026 auf 13,7 Milliarden Euro steigen. Nach der Planung sollen die Ausgaben nächstes Jahr auf 412,7 Milliarden Euro sinken, nach 457,6 Milliarden in diesem Jahr und 557,1 Milliarden im Jahr 2021. Die Union hat den Haushalt aber bereits "reines Marketing" genannt und angekündigt, noch im März gegen den Nachtragshaushalt für 2021 zu klagen, der 60 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Krediten an den Energie- und Transformationsfonds für Klimainvestitionen ab 2022 übertragen hatte.

"Für das Jahr 2022 sind die krisenbedingten Belastungen für den Bundeshaushalt noch nicht absehbar", konstatierte der Finanzminister in seiner Rede. Dieses Jahr werde erneut eine Ausnahme von der Schuldenbremse in Anspruch genommen, die gesetzliche Begründung dafür solle neben der Corona-Pandemie auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges umfassen. Im Jahr 2023 solle die Schuldenregel aber wieder eingehalten werden. "Wir hoffen und setzen alle darauf, dass im kommenden Jahr keine Notlage mehr besteht." In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts solle die Staatsverschuldung wieder unter die Maastricht-Grenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung fallen, bekräftigte er.

Die Koalition sei einig, dass weitere Entlastungen angesichts der stark gestiegenen Preise kommen sollten. Diese müssten "schnell, treffsicher, befristet und europäisch koordiniert" sein. Lindner erwartete "am Ende eine Kombination unterschiedlicher Instrumente". Um Belastungen für die Mobilität abzufedern, seien "unterschiedliche Wege" denkbar, sagte Lindner, dessen Vorschlag eines Tankrabatts auf viel Kritik gestoßen war. "Für uns ist wichtig das Ziel - nicht wichtig ist das einzelne Mittel." Lindner sprach sich auch für weitere Maßnahmen bei der Grundsicherung aus.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine betonte der Bundesfinanzminister, dessen globale makroökonomische Auswirkungen kenne man noch nicht, und die Prognosen seien von Unsicherheiten geprägt. Lindner forderte in seiner Rede zudem einen "internationalen Marshallplan" für die Ukraine.

