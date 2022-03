Mit 600 Kilowatt Leistung entsteht in den kommenden Wochen die dann größte PV-Eigenverbrauchsanlage in Hannover auf dem Dach des Möbelhauses Staude. Das Möbelhaus Staude in Hannover hat Enercity mit dem Bau einer der größten Photovoltaik-Anlagen in der Stadt beauftragt. Die Solarstrom-Anlage soll zu Spitzenzeiten rund 600 Kilowatt Leistung bereitstellen und wäre damit nach Angaben von Enercity die größte PV-Eigenverbrauchsanlage der Stadt. Das traditionsreiche Familienunternehmen betreibt das größte ...

