Fresenius Medical Care sucht neues Wachstum in den USA. Eine Fusion aus drei Partnern soll ein neues Ökosystem aufbauen und langfristigen Erfolg bringen.Fresenius Medical Care (DE0005785802) expandiert in den USA. Der nordamerikanische Markt ist für den Dialysekonzern ausgesprochen wichtig und bietet hohes Potenzial für die Zukunft. Durch eine Fusion mit zwei anderen Partnern will man nun die Schlagkraft deutlich erhöhen.Anzeige:Unter dem Markendach InterWell Health soll ein neues Ökosystem aufgebaut werden. Drei Unternehmen bringen ihr ...

