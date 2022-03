Alibaba kündigt Erweiterung des Aktienrückkaufprogramms an

Werbung



Der Konzern präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading Newsletters analysiert unser technischer Analyst Jörg Scherer die aktuellen Geschehnisse im DAX© und wirft einen Blick auf die Aktien Bayer und MTU.



Am Dienstag gab der E-Commerce Gigant aus China bekannt, dass man das Volumen des Aktienrückkaufprogramms von bisher 15 Milliarden US Dollar auf nun 25 Milliarden US Dollar erhöhen würde. Aktien im entsprechenden Wert sollen bis einschließlich März 2024 vom Markt zurückgekauft werden. Damit setzt das Unternehmen die Reihe von Aktienrückkaufprogrammen fort, nachdem es zuletzt Papiere im Wert von 9,2 Milliarden US Dollar zurückkaufte. Damit will Alibaba ein positives Signal an den Markt senden und das Vertrauen der Investoren stärken. In der jüngeren Vergangenheit hatte das Unternehmen mit regulatorischen Hürden seitens der chinesischen Regierung sowie mit makroökonomischem Gegenwind zu kämpfen, was die Aktie auf den tiefsten Wert seit 2016 fallen ließ.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wieder, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

