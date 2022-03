Nach den leichten Gewinnen am Vortag geht es am Dienstag etwas stärker aufwärts trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Ukraine-Krieg.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt. Nach den leichten Gewinnen am Vortag ging es nun etwas stärker aufwärts trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Ukraine-Krieg. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 0,88 Prozent auf 3915,89 Punkte zu. Der französische Cac 40 zeigte sich mit plus 0,7 Prozent auf 6628,45 Punkte ebenfalls stabil. Der britische FTSE 100 stieg um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...