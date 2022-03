Auch, Frankreich, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit dem TEKLYNX Validation Accelerator Pack können Unternehmen, die stark reguliert sind, die EU-Compliance-Anforderungen erfüllen und die Validierung mit wertvollen Vorlagen beschleunigenTEKLYNX International, bekannt für seine Barcode-Etikettierungslösungen, die Unternehmen mit hohem Regulierungsgrad helfen, ihre Barcodes besser zu kennzeichnen, gibt heute die Einführung des TEKLYNX Validation Accelerator Pack (VAP) bekannt. Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, für Audits gerüstet zu sein und die Anforderungen der Europäischen Union (EU) und der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) an die Etikettierung von Medizinprodukten und Biowissenschaften zu erfüllen sowie Zeit und Ressourcen zu sparen, indem die Validierung von Etikettierungsprozessen beschleunigt wird."Die Validierung implementierter Etikettierungslösungen ist für die Medizinprodukte- und Biowissenschaftsbranche unerlässlich, und wir sind bestrebt, Unternehmen in diesem Bereich bei der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen zu unterstützen", erklärt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International. "Unser neues TEKLYNX VAP-Angebot bietet unseren Kunden im Bereich Enterprise Labeling anpassbare Validierungsvorlagen, die den Arbeits- und Kostenaufwand für die Validierungsteams erheblich reduzieren."TEKLYNX VAP ist für bestehende und neue Installationen von CODESOFT plus LABEL ARCHIVE, der Software für Etikettensicherheit und Rückverfolgbarkeit, oder TEKLYNX CENTRAL, der zentralisierten Etikettenmanagementlösung, erhältlich. Es enthält die erforderlichen Prüfverfahren für die Validierung und Qualitätsprotokolle und bietet Unternehmen ein Werkzeug zur Vereinfachung und Beschleunigung der Validierungsdokumentation und -verwaltung:- Protokolle zur Installationsqualifizierung (IQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Überprüfung der EDV-Voraussetzungen für die korrekte Installation der TEKLYNX-Software- Protokolle zur operationellen Qualifizierung (OQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Validierung der Übereinstimmung der TEKLYNX-Software mit der Spezifikation der Benutzeranforderungen- Protokolle zur Leistungsqualifizierung (PQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Validierung der TEKLYNX-Leistung und zur Anpassung an die Kundenanforderungen- Validierungsplan und Bericht: Vorlagen, die sicherstellen, dass Validierungsaktivitäten ordnungsgemäß geplant, gemeldet und in einem einzigen Hauptdokument abgeschlossen werdenTEKLYNX empfiehlt Unternehmen die Zusammenarbeit mit TEKLYNX Professional Services, um die Dokumentationsanforderungen von IQ-, OQ- und PQ-Validierungspaketen zu erfüllen und sicherzustellen, dass das Etikettierungssystem den Best Practices entspricht.Erfahren Sie mehr unter teklynx.com/validation-accelerator-pack.Informationen zu TEKLYNX INTERNATIONAL TEKLYNX International hilft, dass Lieferketten besser funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern den integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukten von TEKLYNX und den Menschen, die hinter den Lösungen stehen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better mit TEKLYNX.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/TEKLYNX_International_Barcode.jpgPressekontakt:Jenna Wagner,+1 414-837-4763,jenna_wagner@teklynx.comOriginal-Content von: Teklynx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064324/100886874