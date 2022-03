NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Analyst Alexander Irving geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie sprichwörtlich "all-in" bei Billigfliegern. Neben Easyjet und Wizz sprach er nun auch für Ryanair eine positive Empfehlung aus. Die Aktienkurse dieser Unternehmen zeichneten derzeit ein zu pessimistisches Bild für die Gemengelage von steigenden Treibstoffpreisen und sinkenden Ticketpreisen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 23:22 / UTC

