Stuttgart (ots) -Egal, ob nach Südfrankreich, Italien, Dänemark oder gar bis Hawaii - pünktlich zum Saisonstart liefert das druckfrische Motor Klassik Spezial "Die schönsten Reisen für Oldtimer und Youngtimer" genau die richtigen Ideen für die nächsten Touren: In dem 164 Seiten starken Sonderheft geht es mit 17 opulent bebilderten Reportagen ausschließlich um das Unterwegs sein mit Klassikern. Neben weiteren, durchaus exotischen Reisezielen wie ein Trip durch Zentralamerika in einem Mercedes 450 SLC oder einer Runde um Island in einem Porsche 928 GT erzählen allein sechs Reportagen von spannenden Reisezielen in Deutschland. Unter anderem geht es mit einem BMW 3.0 CSL zu den bayrischen Seen und mit einem Schwimmwagen der Marke Amphicar über den Mittellandkanal. Zwei große Alpenrunden - einmal über die höchsten Pässe der Zentralschweiz und einmal in den Dolomiten - dürften zusätzlich für das Gefühl sorgen, sich sofort in seinen Klassiker setzen und losfahren zu wollen.Jede Geschichte in dem neuen Motor Klassik Spezial wird durch einen großen Servicekasten mit ausführlichen Reiseinformationen ergänzt. Dazu gehört jeweils eine Übersichtskarte, Wissenswertes über die Region, die Anfahrt, Übernachtungsmöglichkeiten und weitere wertvolle Informationsquellen. Zusätzlich liefert die Redaktion von Motor Klassik weitere Tipps zur Vorbereitung des Autos für eine Reise, stellt neue Reiseliteratur vor und nennt die wichtigsten Anbieter für organisierte Klassiker-Reisen. In zwei Interviews erklärt der berühmte Bergsteiger Hans Kammerlander seine Zuneigung zu Oldtimer-Reisen und der Münchner Fotograf Stefan Bogner erzählt, warum er Magazine und Bücher ausschließlich mit Aufnahmen von Kurven und Kehren produziert.Das neue Motor Klassik Spezial "Die schönsten Reisen für Oldtimer und Youngtimer" ist zum Preis von 10.90 Euro im Zeitschriftenhandel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich.Motor Klassik ist das Oldtimermagazin von auto motor und sport. Seit 1984 entführt es Monat für Monat die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Neben Fahrberichten, einem Magazinteil mit emotionalen Reportagen und vielfältigen Themen aus Service, Technik und Sport informiert das Magazin in jeder Ausgabe über die Wertentwicklung ausgewählter Klassiker, Auktionsergebnisse und Preise zu 2200 verschiedenen Modellen. Zusätzlich zu den monatlichen Ausgaben erscheinen jährlich insgesamt drei Motor Klassik EXTRA und SPEZIAL.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.