DJ Air Canada bestellt 26 Airbus-Langstreckenmaschinen

Von Adriano Marchese

NEW YORK (Dow Jones)--Air Canada stockt seine Flotte mit Maschinen von Airbus auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 26 Flugzeuge des Typs A321neo in der Version mit extra großer Reichweite bestellt, die sämtliche Routen in Nordamerika und ausgewählte transatlantische Strecken bedienen können. Die Flugzeuge sollen über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem ersten Quartal 2024 geliefert werden.

Von diesen Maschinen werden 20 von zwei Leasingfirmen gemietet, die übrigen sechs werden direkt von Airbus gekauft. Es gibt eine Klausel, die Air Canada den Bezug von 14 zusätzlichen Flugzeugen zwischen 2027 und 2030 ermöglicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 07:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.