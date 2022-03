Dank einer neuen Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen NeoGraf Solutions hat First Graphene (ASX: FGR, FSE: M11) in Zukunft die Möglichkeit, seine PureGRAPH-Produkte auch in den USA und im europäischen Markt zu etablieren. Anders als bei den bisherigen Kooperationen ist die neue Zusammenarbeit zudem nicht nur auf eine einzelne Branche begrenzt, sondern adressiert verschiedene Produktsparten, die nun dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...