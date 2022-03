In den USA herrscht ein großer Mangel an Berufskraftfahrern. Mitten in dieser Krise zeigt eine Studie neue Möglichkeiten für den Fernverkehr auf. In den letzten Jahrzehnten haben Roboter in vielen Bereichen des Lebens den Platz von Menschen eingenommen. Gerade bei monotonen und körperlich anspruchsvollen Jobs sind sie eine Bereicherung. Auch im logistischen Bereich wird längst mit intelligenten Systemen und Robotern gearbeitet. Ein Job, der bis jetzt nach wie vor von Menschen übernommen wird, ist das Fahren der Lkw. Doch auch hier gibt es...

Den vollständigen Artikel lesen ...