DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.463,50 +0,3% -6,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.383,50 +0,1% -11,9% Euro-Stoxx-50 3.908,96 +0,7% -9,1% Stoxx-50 3.694,93 +0,6% -3,2% DAX 14.422,48 +0,7% -9,2% FTSE 7.476,81 +0,5% +0,8% CAC 6.622,11 +0,6% -7,4% Nikkei-225 27.224,11 +1,5% -5,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 159,49 -0,81 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,50 +0,03 +0,68 US-Rendite 10 J. 2,34 +0,05 +0,83

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 112,08 112,12 -0,0% -0,04 +50,5% Brent/ICE 115,39 115,62 -0,2% -0,23 +49,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,57 1.936,23 -0,4% -8,66 +5,4% Silber (Spot) 25,09 25,23 -0,6% -0,15 +7,6% Platin (Spot) 1.032,45 1.040,96 -0,8% -8,51 +6,4% Kupfer-Future 4,71 4,70 +0,2% +0,01 +5,5%

Der Ölmarkt ist von einem unruhigen Marktumfeld geprägt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zeigt sich nach dem kräftigen Preisanstieg am Vortag aktuell wenig verändert. Preistreiber ist der Ukraine-Krieg. So wird in Europa weiter die Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland geführt.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnen sich am Dienstag leichte Aufschläge zu Handelsbeginn ab, nachdem die Aussicht auf eine möglicherweise aggressivere Zinserhöhung durch die US-Notenbank zu Wochenbeginn für Abgaben an den US-Börsen gesorgt hatte. Überschattet wird der Handel weiter vom Ukraine-Krieg. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,3 Prozent zu. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in einer Rede am Montag deutlich falkenhaftere Töne angeschlagen. Nachdem die Federal Reserve bei ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche den Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um moderate 25 Basispunkte eingeleitet hatte, hatte Powell nun die Möglichkeit höherer Zinsschritte ins Spiel gebracht. Nike rücken vorbörslich 5,6 Prozent vor. Der Sportartikel-Hersteller hat im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen von Adobe (+0,7%) für das erste Geschäftsquartal erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An Europas Börsen setzt sich eine freundliche Stimmung durch. Laut dem Vermögensverwalter Blackrock lassen die steigenden Kurse an der Börse darauf schließen, dass eine Mehrheit der Marktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachtet und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für gut möglich halten. Falkenhafte Kommentare aus der US-Notenbank werden am Gesamtmarkt weitgehend ausgeblendet. Davon profitieren aber die Finanztitel, allen voran die Aktien der Banken, deren Stoxx-Branchenindex mit einem Plus von 2,4 Prozent die Gewinnerseite anführt. Der Index der Versicherungen legt um 2 Prozent zu. Daneben ziehen die Aktien der rohstoffnahen Basic Resources weiter an, und auch die Autowerte legen zu. Am deutschen Markt gewinnen Deutsche Bank 4 Prozent, Commerzbank 4,4 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank 4,7 Prozent. Hannover Rück ziehen um weitere 2,8 Prozent an und Munich Re um 2,7 Prozent. Unter den Autoaktien legen BMW um 2,4 Prozent zu. Auf der Verliererseite geben Delivery Hero um 3 Prozent nach. Symrise fallen um 1,6 Prozent, Merck um 2 Prozent und Henkel um 1,1 Prozent. Adidas gewinnen 1,4 Prozent und Puma 2,3 Prozent nach guten Geschäftszahlen von Nike. Positiv kommt im Handel die Jahresprognose von Nemetschek (+8%) an. Die Aktien der Conti-Abspaltung Vitesco steigen um 8,6 Prozent auf 34,80 Euro. Nach dem jüngsten Rücksetzer raten Analysten zum Einstieg: Die Citigroup empfiehlt die Aktien mit einem Kursziel von 72 Euro zum Kauf. Salzgitter steigen nach dem Plus vom Wochenauftakt um weitere 5,5 Prozent. Die Pandemie sorgt nach wie vor für Hochkonjunktur bei Hornbach (+2,2%). Dagegen brechen Kingfisher um 5,3 Prozent ein. Zwar klingt der Ausblick laut Händlern zuversichtlich. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz im ersten Quartal aber um 8,1 Prozent geschrumpft. 1,5 Prozent im Minus liegen die Aktien von Air Liquide. Die bisherigen Aussagen und Prognosen vom Kapitalmarkttag werden als konservativ bezeichnet.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,1005 -0,2% 1,0968 1,1049 -3,2% EUR/JPY 132,90 +0,9% 132,05 131,63 +1,6% EUR/CHF 1,0270 -0,2% 1,0273 1,0275 -1,0% EUR/GBP 0,8320 -0,6% 0,8351 0,8367 -1,0% USD/JPY 120,76 +1,1% 120,42 119,14 +4,9% GBP/USD 1,3227 +0,4% 1,3133 1,3205 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,3760 +0,1% 6,3718 6,3663 +0,3% Bitcoin BTC/USD 42.963,94 +4,4% 42.311,74 41.129,53 -7,1%

Am Devisenmarkt legt der Dollar mit der Aussicht möglicherweise stärker steigender Zinsen etwas zu. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank (Coba) weist aber darauf hin, dass der Geldmarkt für 2024 wieder sinkende US-Zinsen erwarte. Der Devisenmarkt bleibe skeptisch und leite aus den jüngst falkenhaften Signalen der US-Notenbank keine neue Dollarstärke ab, so der Devisenanalyst.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Börsen dominiert. Die Aktienmärkte der Region profitierten von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten Unternehmen auf den internationalen Märkten. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Montag deutlich falkenhafte Töne angeschlagen. Nutznießer war vor allem die japanische Börse. Die japanische Währung wertete zum Dollar kräftig ab. Die gestiegenen US-Anleiherenditen verhalfen den Aktien japanischer Banken und Versicherer zu Kursgewinnen. Mitsubishi UFJ verbesserten sich um 6,9 Prozent und Tokio Marine Holdings um 5,9 Prozent. In Hongkong erholten sich Immobilienwerte. Sie waren am Vortag unter Druck geraten, nachdem die Aktien des angeschlagenen Immobiliengiganten China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt worden waren. Nun wurde bekanntgegeben, dass Evergrande die Bilanzvorlage für 2021 verschiebt. Während die Evergrande-Aktie noch nicht wieder gehandelt wurde, verteuerten sich Country Garden um 5,5 Prozent. Longfor legten um 2,5 Prozent zu. Im Technologiesektor rückten Alibaba um 8,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat den Rahmen für seinen Aktienrückkauf auf 25 Milliarden Dollar erweitert. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen von Hong Kong & China Gas (-14%) aufgenommen. Die Börsen auf dem chinesischen Festland wurden von der andauernden Coronawelle gebremst. Angeführt wurde die australische Börse von Aktien der Rohstoff- und Energiebranche, die mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 3,3 und 1,7 Prozent den Preisen für Öl und andere Rohstoffe nach oben folgten. Aktien des Ölsektors waren in der ganzen Region gesucht. Inpex stiegen in Japan um 8,6 Prozent, der Kurs des im Rohstoffhandel tätigen Handelskonzerns Mitsubishi Corp kletterte um 6,9 Prozent. CNOOC in Hongkong legten um 4,8 Prozent zu.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach oben. Der Markt reagiert damit auf steigende Renditen an den Anleihemärkten in Reaktion auf falkenhafte Kommentare von Fed-Präsident Jerome Powell. Powell hatte am Vorabend die Bereitschaft unterstrichen, bei stärkerer Inflation auch mehrfach größere Zinsschritte als 25 Basispunkte vorzunehmen. Die Fed hatte seit Mai 2000 die Zinsen nicht mehr um 50 Basispunkte in einem Schritt erhöht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Vonovia begibt erstmals Social Bonds

Der Wohnungsbaukonzern Vonovia hat erstmals zwei sogenannte Social Bonds und eine grüne Anleihe begeben, die zu 100 Prozent mit der neuen EU-Taxonomie übereinstimmt. Die Social Bonds haben Laufzeiten von 3,85 bzw 6,25 Jahren und der Green Bond eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,5 Milliarden Euro und einem Kupon von 1,875 Prozent waren den weiteren Angaben zufolge 4,7-fach überzeichnet.

Amadeus Fire verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung nahezu

Die Aktionäre des Personaldienstleisters Amadeus Fire können sich dank eines Gewinnsprungs im vergangenen Jahr über eine deutlich höherer Dividende freuen. Die Dividende für 2021 soll auf 3,04 Euro von 1,55 Euro im Vorjahr steigen. Für 2022 ist weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum eingeplant.

Dermapharm dank Biontech-Kooperation und hoher Nachfrage mit Rekordjahr

March 22, 2022 08:08 ET (12:08 GMT)

