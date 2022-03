HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat S&T nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des IT-Dienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Beteiligungsinteresse des deutschen Unternehmens Grosso Tec, an dem S&T-Chef Hannes Niederhauser selbst beteiligt ist, sei ein starkes Vertrauenssignal von Insidern, auch wenn er den S&T-Aktionären derzeit nicht zur Annahme des Angebots rate, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Preis je Aktie könnte noch angehoben werden./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 18:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 07:59 / MEZ

