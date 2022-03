Unternehmen erzielen durch logische "Data Fabric"- und "Data Mesh"-Implementierungen, die auf Datenvirtualisierungstechnologie basieren, eine schnellere Time-to-Value

Denodo, der führende Anbieter im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass der Umsatz mit Abonnementlizenzen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent gewachsen ist. Damit nähert sich das Unternehmen dem Ziel, ein zu 100 Prozent abonnementbasiertes Unternehmen zu werden. Während die Neukundengewinnung und der Ausbau des Bestandskundengeschäfts im Jahresvergleich stark und konstant blieben, wuchs die Präsenz von Denodo auf dem Cloud-Marktplatz mit mehr als 300 Transaktionen im Jahr 2021 am schnellsten.

Die positive Einschätzung der Denodo-Kunden zu den Produkten, Dienstleistungen und dem Support wurde erneut im Rahmen der Peer-Insights-Bewertungen von Gartner erfasst. Infolgedessen wurde Denodo im Gartner Peer Insights-Bericht "Voice of the Customer": Data Integration Tools vom 28. Januar 2022 erneut als "Customers' Choice" ausgezeichnet. Mit der Gesamtbewertung von 4,4 von 5 ist Denodo einer der drei führenden Anbieter ("Leaders") im Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools, die im Jahr 2022 die Auszeichnung "Customers' Choice" erhalten haben, und der am drittbesten bewertete Anbieter im Bereich Datenintegration in diesem Bericht. Denodo wurde darüber hinaus das zweite Jahr in Folge als "Leader" im 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools ausgezeichnet. Im Laufe des Jahres wurden Denodo-Kunden und die Denodo-Plattform mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt, darunter der TDWI Best Practices Award, der Ventana Research Digital Leadership Award und die DBTA Readers' Choice Awards, um nur einige zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2021 konnte Denodo wichtige Markennamen zu seiner ohnehin schon herausragenden globalen Kundschaft hinzufügen, darunter Credit Suisse, die Deutsche Bank, Toyota Financial Services, Johnson Johnson und Goldwind. Im gleichen Zeitraum wurde die Version 8 der Denodo Platform 2020 eingeführt, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine logische Datenstruktur in Unternehmensqualität zu implementieren. Sie wurde um einige wichtige Funktionen erweitert, darunter KI und Empfehlungsfunktionen sowie erweiterte Semantik. Diese neuen Ergänzungen helfen Daten- und Analyseteams in Unternehmen, häufig genutzte Datenmanagementfunktionen zu automatisieren, die Zusammenarbeit zwischen Datenverwaltern und geschäftlichen Nutzern zu verbessern und den Datenzugriff zu sichern.

Das Unternehmen erweiterte seine weltweite Präsenz auf 25 Niederlassungen in 20 Ländern, darunter neue Standorte in Südkorea, Schweden, den Niederlanden und Belgien. Im selben Jahr wurden zudem die strategischen Technologie- und Beratungsallianzen ausgebaut, was sich in einem 56-prozentigen Anstieg der neu abgeschlossenen Partnervereinbarungen und einem deutlichen Wachstum innerhalb der bestehenden Partnerschaften widerspiegelt, wodurch sich der Umsatz in diesem wichtigen Absatzkanal um 192 Prozent erhöhte.

"Jedes Unternehmen, das datengestützte Geschäftsentscheidungen trifft, erkennt, dass es unpraktisch ist, alle Daten in ein einziges Repository wie einen Cloud Data Lake oder ein Cloud Data Warehouse zu verschieben", sagte Angel Viña, Gründer und CEO von Denodo. "Genau deshalb haben sie sich für Denodo Platform entschieden, um ihre logische Datenstruktur aufzubauen, mit der sie ihre Unternehmensdaten zusammenführen, managen und den Geschäftspartnern zur Verfügung stellen können. Wir möchten uns bei unseren Partnern und Kunden für ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Plattform bedanken und freuen uns darauf, Hunderten von neuen Kunden dabei zu helfen, erkenntnisbasierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Geschäftsdaten über Cloud- und regionale Grenzen hinweg zu unterstützen."

