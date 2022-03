Der Erfolg der u8-Produktfamilie von Kymeta im Laufe des letzten Jahres hat das Interesse von Kunden und Investoren erhöht und wird sich mit der neuen Preisgestaltung, der Verfügbarkeit des Osprey u8 und künftigen Produktiterationen noch verstärken

Kymeta (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen, das Mobilfunk global macht, gab heute die Markteinführung von drei neuen Produktmarken für das u8-Terminal bekannt: Hawk TM u8, Goshawk TM u8 und Osprey TM u8. Neben der Bekanntgabe des neuen Kymeta-Brandings verkündete das Unternehmen, dass das Produkt Osprey u8 für das Militär ab sofort lieferbar ist. Darüber hinaus führte das Unternehmen eine deutlich günstigere Preisgestaltung für den Hawk u8 ein, wodurch zusätzliche Märkte und vertikale Möglichkeiten eröffnet werden.

Among the Kymeta Product Family includes the Hawk u8, the Goshawk u8, and the Osprey u8. (Graphic: Kymeta)

Diese Nachricht folgt auf die letzte Woche bekannt gegebene Finanzierung in Höhe von 84 Millionen USD für Kymeta, um das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. Das Unternehmen arbeitet an der Erweiterung des Angebots für LEO- und Verteidigungskunden und an der Weiterentwicklung der u8-Produktlinie vom Ka-Band in das Ku-Band. In einem für Kymeta richtungsweisenden Jahr wurde das Unternehmen von Fast Company zu einem der World's Most Innovative Companies (innovativste Unternehmen der Welt) ernannt und auf Platz 5 der 10 Most Innovative Space Companies of 2022 ("10 innovativste Raumfahrtunternehmen des Jahres 2022") gelistet.

Durch enge Beziehungen zu wichtigen Partnern wie iDirect, Comtech und Kratos, um anwendungsübergreifende Lösungen zu ermöglichen, sowie durch wegweisende Tests mit Intelsat und OneWeb, die zukunftssichere Fähigkeiten wie satellitengestütztes 5G und Kompatibilität mit Satellitenkonstellationen im niedrigen Erdorbit (LEO) und mit geostationären (GEO) Satelliten aufzeigen, stößt die Marktdynamik von Kymeta in den Schlüsselbereichen Verteidigung, Regierung, öffentliche Sicherheit und kommerzielle Industrien weiterhin auf großes Interesse bei den Kunden. Seit der Markteinführung des Osprey u8, eines speziellen mobilen Kommunikationsterminals für das Militär, gab es erhebliches Interesse und Käufe durch mehrere militärische Abteilungen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (Department of Defense, DoD) und Verteidigungsministerien anderer Länder.

"Es gibt viel Begeisterung rund um Kymeta", sagte Neville Meijers, Chief Strategy Officer bei Kymeta. "Das alles baut auf unserer Unternehmensvision auf: die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir jederzeit und an jedem Ort arbeiten, leben und interagieren, während wir in einer global vernetzten Welt unterwegs sind. Wir haben sehr viel Zuspruch vom Markt erhalten, da Kymeta seine Geschäftsziele kontinuierlich erreicht. Unser anhaltendes Wachstum, unser Umsatz und die Entwicklung innovativer Produkte machen uns weiterhin zum Marktführer in diesem Bereich. Wir werden die ganze Woche über auf der SatShow sein und freuen uns darauf, weitere bedeutende Partnerschaften anzukündigen bleiben Sie also dran."

Besuchen Sie vom 21. bis 23. März das Kymeta-Team auf der SATELLITE 2022 in Washington D.C. im Konferenzraum #156 für ein Gespräch vor Ort oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung, um aus erster Hand zu erfahren, wie die Konnektivitätslösungen von Kymeta das Leben der Menschen verbessern können und das Potenzial für globale Satelliten- und Mobilfunk-Breitbandkommunikation von unterwegs ausschöpfen.

Über Kymeta

Kymeta ist führend bei der Erschließung des Potenzials von Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Die Satelliten-Konnektivitätslösungen von Kymeta bieten dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen, die auf erstklassigen Technologien und maßgeschneiderten, kundenorientierten Dienstleistungen basieren und die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens der ersten ihrer Art und den Dienstleistungen von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzwerken. Gestützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen adressiert das Kymeta-Terminal den Bedarf an stromsparenden, kostengünstigen und durchsatzstarken Kommunikationssystemen ohne bewegliche Teile. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com

