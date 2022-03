Zu den aufeinanderfolgenden hochgradigen Proben in mehreren Kanälen gehören: 7 Meter mit 60,2 g/t Au, 6,6 Meter mit 12,5 g/t Au und 7 Meter mit 8,9 g/t Au in den Aufschlüssen VG1, VG2 und RV21-34

VANCOUVER, BC, 22. März 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX:TGLDF) (FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich, die Ergebnisse von Oberflächenkanalproben und Kartierungen auf dem Grundstück Rivard, dem südwestlichen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Newman-Todd-Komplexes, der 26 km von den Red-Lake-Betrieben von Evolution Mining in Ontario entfernt ist, bekannt zu geben.

Sichtbares Gold(1) wird in Quarzadern in Bohrlöchern sowie in Aufschlüssen und Gräben auf dem 90 Hektar großen Grundstück beobachtet. Die Alteration und die weit verbreitete Goldmineralisierung treten in strukturell und chemisch günstigem Gestein auf. Historisch gesehen enthält das Grundstück Rivard sowohl sichtbares Gold in schmalen hochgradigen Adern als auch in breiteren Zonen mit niedrig gradigeren Goldmineralisierungen, die von <1 g/t Au bis zu über 560 g/t Au reichen (siehe Pressemitteilung vom 29. Juni 2021 - New Discovery Hole at Rivard Confirms High Grade Visible Gold with 129.79 g/t over 1.30 metres).

Die Schlitzproben haben gezeigt, dass sich die Goldwerte nicht auf kleine Bereiche innerhalb der Adern beschränken, sondern über beträchtliche Streichlängen entlang der Adern auftreten. Das Fehlen von Gold in einem kleinen Bohrkernschnittpunkt schmälert nicht die Goldausstattung des größeren Adersystems. Die nachstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Ergebnisse der Schlitzproben.

Standort Kanal Länge der Probenahme (m) Durchschnittlicher Gehalt (g/t Au) VG1 VG1-C1 7 60.2 VG1-C2 6 33.8 VG1-C3 6 14.8 VG2 VG2-C1 6.6 12.5 RV21-34 RV21-34 C6 4 3.2 RV21-34 C7 7 8.9 RV21-34 C8 1.9 11.1

Tabelle 1: Höhepunkte der Kanalproben auf dem Grundstück Rivard.

William Paterson, Vice President of Exploration bei Trillium Gold und ehemaliger Exploration Superintendent bei Goldcorps Red Lake Gold Mines, fügte hinzu: "Das Verständnis sowohl der Kontrolle als auch der Geometrie der hochgradigen Mineralisierung, die an der Oberfläche beobachtet und bei den Bohrungen auf Rivard durchschnitten wurde, ist für die Erweiterung des gesamten Systems von entscheidender Bedeutung. Wir haben gezeigt, dass dieses Adersystem von den Ost-West-Strukturen beeinflusst wird, die in der Zone NT sichtbar sind, und unsere Arbeit gibt uns Informationen darüber, wie wir die hochgradigen Ausläufer erkunden und erfolgreicher abgrenzen können."

Das Programm zur Aufwaschung von Aufschlüssen und zur Entnahme von Schlitzproben konzentrierte sich auf die Rivard-Adern (RV) in Gebieten mit geringer Überdeckung. Die Gebiete wurden anhand von Erkundungskartierungen ausgewählt, die das Potenzial haben, unser Verständnis der Verbindung zwischen den Goldgehalten und den Strukturen zu erweitern, wie etwa die Adern und die gescherten Aderabschnitte, die anhand von Kartierungen und Kernbohrungen identifiziert wurden. Andere Gebiete wurden aus nicht beprobten, aber zuvor identifizierten bekannten Goldvorkommen ausgewählt, wie etwa die Gebiete VG1 und VG2, die an der Oberfläche sichtbares Gold (VG) aufweisen.

Nach der Reinigung wurden die Aufschlüsse kartiert und die Informationen auf hochauflösende, georeferenzierte Fotos übertragen, die mit einer Drohne aufgenommen wurden. Kanalproben wurden markiert und mit einer Steinsäge geschnitten.

Abbildung 1: Lage der gewaschenen Aufschlüsse und der Kanalproben.

Die Aufschlüsse "Rusty Can" und "Access" an der südöstlichen Ecke des Grundstücks wurden als gute Gebiete für die Entnahme von Schürf- und Schlitzproben identifiziert, da sie sich in Bereichen mit minimalen bis keinen Aufschlüssen oberhalb der NT-Zone befinden, wo diese die Ecke des Grundstücks durchschneidet.

Diese Gebiete wiesen beide eine Korrelation von erhöhten Untersuchungsergebnissen in quer verlaufenden RV-artigen Adern und in Ost-West verlaufenden Adern auf. Darüber hinaus verbessern beide Gebiete unser Verständnis der Lage der Kontakte und Geometrien der NT-Zone, einschließlich des eingebetteten/verwerfenden Kontakts auf der Westseite des Rusty-Can-Gebiets und der Versetzungen entlang der Ost-West- und Azi-140°-streichenden Scherungen.

Die hochgradigsten Teile der Adern (insbesondere in den Aufschlüssen VG1, VG2 und RV21-34) weisen eine Verbindung zwischen den RV-artigen Adern und schmalen Ost-West-gescherten Abschnitten auf (siehe Abbildungen 2 und 3). Daraus lässt sich schließen, dass die höheren Goldgehalte im Großen und Ganzen mit Bereichen in Verbindung stehen, in denen sich die RV-artigen Adern und die Ost-West-Strukturen in Form von rohrartigen Trends überschneiden.

Bei der Kartierung der Gebiete VG1, 2 und RV21-34 wurde auch festgestellt, dass die Adertrends, die mit den höhergradigen Proben in Zusammenhang stehen, in den Gebieten, die den schmalen Ost-West-Scheren am nächsten liegen, leicht gedreht sind (110° bis < 135° Azi im Vergleich zur regionalen Aderausrichtung im RV-Stil von ~140° Azi). Die Überprüfung der Bohrdaten mit den überarbeiteten Sturz-/Rohrtrends wird uns dabei helfen, unsere Interpretation der hochgradigen Mineralisierung im größeren Projektgebiet zu verfeinern.

Abbildung 2: Die Aufschlüsse VG1 und VG2 mit der Geologie, den Standorten der Schlitzproben und den Untersuchungsergebnissen.

Abbildung 3: Luftaufnahme des Aufschlusses RV21-34 mit der Geologie, den Standorten der Schlitzproben und den Untersuchungsergebnissen.

Bilder vom Ausschnitt und eine vollständige Liste der Ergebnisse der Kanalproben sind auf der Website von Trillium (www.trilliumgold.com) verfügbar.

Alle kartierten und beprobten Gebiete haben das Verständnis des Grundstücks Rivard durch die gesichteten und gemessenen Lithologie-, Ader- und Strukturmerkmale verbessert und werden zur Verfeinerung zukünftiger Explorations- und Mineralisierungsmodelle des Grundstücks beitragen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Vorsitzender, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations, dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios beschäftigt. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte aussichtsreiche Grundstückspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Jüngste Beispiele dafür sind der Erwerb des Grundstücks Willis südwestlich des Newman Todd-Komplexes und angrenzend an diesen sowie eine endgültige Vereinbarung, die dem Unternehmen die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil des Confederation Lake Greenstone Belt mit einer Länge von mehr als 100 km verleiht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

(1) Hinweise auf sichtbares Gold (VG) sind faktische Beobachtungen und sollten nicht als quantifizierbarer Grad ausgelegt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die auf deren Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen durch den Ausbruch des Covid-19-Coronavirus, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren und Industrieunfällen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64851Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64851&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89623Q1028Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89623Q1028