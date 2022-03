Plant Veda auf der Natural Products Expo West in Kalifornien vertreten

Die NPEW ist die größte Messe für gesunde Lebensweise mit 3.600 Ausstellern und 89.000 Besuchern im Jahr 2019

Vancouver, BC - 22. März 2022 - Plant Veda Foods Ltd. ("Plant Veda" oder das "Unternehmen") (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln nahm vom 8. bis 12. März an der Naturals Products Expo West in Kalifornien teil. Das Unternehmen wurde von der Regierung von British Columbia ("B.C.") ausgewählt, um die kanadischen Exporte zu fördern. Auf der Messe waren Distributoren, Großhändler und Einzelhändler aus den gesamten USA und der ganzen Welt vertreten. Plant Veda war in der Lage, neue Kunden zu finden und hatte eine sehr erfolgreiche Messe.

"Wir sind stolz darauf, zu einer sehr ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus British Columbia zu gehören, die ausgewählt wurden, um an dem vom Ministerium für Arbeitsplätze, wirtschaftliche Erholung und Innovation (JERI) gesponserten Messestand teilzunehmen", erklärte Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Die Natural Products Expo West in Anaheim, Kalifornien, ist die größte Messe ihrer Art in Nordamerika, auf der die Natur- und Biobranche vorgestellt wird. Die Messe erwies sich als ein hervorragender Ort, um unsere hervorragende Produktlinie einem ganz neuen Publikum vorzustellen. Im Laufe der Messe konnten wir zahlreiche neue Kunden gewinnen und unsere Produkte Zehntausenden von potenziellen neuen Verbrauchern vorstellen."

"Eines der Dinge, die wir auf dieser Expo gelernt haben, ist, dass unsere Produkte einen hohen Wiedererkennungswert haben. Unser Lassi, das vegan ist, war sehr beliebt, ebenso wie unsere Sahnegetränke, die keine Öle enthalten und nur mit reinem kanadischen Ahornsirup gesüßt werden. Lassi kann als "uralter Smoothie" bezeichnet werden und war tatsächlich der erste Joghurt-Smoothie der Welt. Das Konzept entstand vor Tausenden von Jahren in Indien, wo Joghurt entweder mit Früchten zu einem süßen Lassi oder mit Kräutern und Gewürzen zu einem salzigen Lassi gemischt wurde. Die kühlenden Eigenschaften und die Probiotika in Lassi haben eine beruhigende Wirkung auf den Magen und den Geist. Ich war sehr erfreut über das positive Feedback, das wir für unsere gesamte Produktlinie erhalten haben".

Die Naturals Products Expo West in Anaheim war die erste Expo West-Messe seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2019. Sie konzentrierte sich auf die Zukunft der auf 300 Milliarden US-Dollar geschätzten Natur- und Bioproduktbranche. Die Teilnahme an Messen wie der Expo West ist Teil der Marketinginitiativen von Plant Veda für das Jahr 2022. Das Unternehmen beabsichtigt, im Laufe des Jahres an weiteren Messen teilzunehmen, um neue Kunden zu gewinnen und seine Verkaufsziele zu erreichen.

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

