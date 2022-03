Köln (ots) -Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer verliert die SPD weiter an Zustimmung und büßt gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte ein, während CDU/CSU und die FDP jeweils einen Prozentpunkt hinzugewinnen. Damit liegen die Unionsparteien mit 27 Prozent nun wieder deutlich vor der SPD mit aktuell 23 Prozent. Für die Grünen würden sich wie in der Vorwoche 18 Prozent, für die FDP 10 Prozent, für die Linke 5 und für die AfD 9 Prozent der Wahlwilligen entscheiden.Der Krieg in der Ukraine (85%) bleibt das für die Bundesbürger mit Abstand wichtigste Thema. 53 Prozent nennen die Corona-Pandemie, 29 Prozent das Thema Energie und Energieversorgung.Politiker-Ranking im März: Größter Vertrauenszuwachs für BaerbockVor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der andauernden Corona-Krise erhalten die mit dem Krieg und der Bekämpfung der Pandemie Hauptverantwortlichen - Kanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit 53, 51, 50 bzw. 49 Punkten die höchsten Vertrauenswerte. Mit 11 bzw. 9 Vertrauenspunkten bilden Tino Chrupalla und Alice Weidel das Schlusslicht.Im Vergleich zum Ranking im November letzten Jahres hat Annalena Baerbock mit 15 Punkten den größten Vertrauenszuwachs zu verzeichnen. Die Werte für Robert Habeck und Mario Buschmann haben sich um 2, die für Olaf Scholz und Karl Lauterbach um 3 und die für Friedrich Merz, Kevin Kühnert und Saskia Esken um 6 bzw. 5 Punkte verbessert. Die Werte für Markus Söder und Lars Klingbeil sind unverändert geblieben. Als einziger politischer Akteur verliert Christian Lindner im Vergleich zum letzten November mit einem 1 Prozentpunkt an Vertrauen.Im Politiker-Ranking ermittelt forsa regelmäßig, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abstufen.Politiker-Ranking im März 2022*Olaf Scholz 53 (+3)Annalena Baerbock 51 (+15)Karl Lauterbach 50 (+3)Robert Habeck 49 (+2)Markus Söder 46 (0)Lars Klingbeil 46 (0)Cem Özdemir 46 (-)Hendrik Wüst 45 (-)Daniel Günther 45 (-)Christian Lindner 42 (-1)Friedrich Merz 40 (+6)Wolfgang Kubicki 37 (-)Mario Buschmann 36 (+2)Kevin Kühnert 34 (+5)Sahra Wagenknecht 31 (-)Dietmar Bartsch 29 (-)Saskia Esken 28 (+5)Janine Wissler 22 (-)Tino Chrupalla 11 (-)Alice Weidel 9 (-)*In Klammern Veränderung gegenüber November 2021 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der MittelwertBei den eigenen Anhängern genießt Markus Söder mit 87 Punkten das größte Vertrauen - gefolgt von Annalena Baerbock mit 80, Robert Habeck mit 77, Olaf Scholz mit 76, Karl Lauterbach mit 73, Cem Özdemir mit 72 und Christian Lindner mit 70 Punkten. Über das geringste Vertrauen bei den eigenen Anhängern verfügt weiterhin Saskia Esken (45 Punkte). Bei den Anhängern der CDU verfügt Hendrik Wüst mit 67 Punkten über etwas mehr Vertrauen als der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (65 Punkte).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 15. bis 21. März 2022 erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 17. bis 21. März 2021 erhoben. Datenbasis: 1.517 Befragte.Pressekontakt:RTL DeutschlandMichelle Wilboismichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Ansprechpartner bei forsa:Dr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5177544