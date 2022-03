Auf der Grundlage eines neuen 3D-Modells will Fancamp Exploration Ltd. (TSXV: FNC; FRA: 3F9) nach mehr als zehnjähriger Pause erstmals wieder Explorationsbohrungen auf dem hochgradigen Kupferprojekt Stoke in Quebec fortsetzen. Es ist bereits Fancamps drittes Bohrprogramm für 2022.Das Projekt Stoke liegt in den Eastern Townships von Quebec (Abbildung 1) und ist für seine besonders hochgradigen Kupfervorkommen bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...