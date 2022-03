Münster (ots) -Happy Birthday: Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpot statt. Während der vergangenen 10 Jahre hat Eurojackpot insgesamt 359 Spielteilnehmer zu Millionären gemacht, hierzulande sind es 192.Ab kommenden Freitag ändert sich die Lotterie: Es gibt einen zweiten Ziehungstag mit dem Dienstag (erstmals am 29. März), die Jackpots können bis auf 120 Millionen Euro ansteigen und die Spielformel lautet zukünftig 5aus50 und 2aus12.Details dazu in dem folgenden Bewegtbild-Beitrag.Auf Wunsch stellen wir gerne zusätzliches Videomaterial zur Verfügung.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5177557