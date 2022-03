DJ Symrise übernimmt zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Aromenhersteller Symrise stärkt sein Geschäft im Bereich Feinparfümerie mit zwei Zukäufen in der Region um die als Parfümzentrum geltende südfranzösische Stadt Grasse. Einen Kaufpreis für SFA Romani und die Groupe Neroli nannte der DAX-Konzern nicht. Der gemeinsame Jahresumsatz der beiden Unternehmen belaufe sich auf über 40 Millionen Euro.

Symrise will damit seine Präsenz im Bereich der Luxusparfümerie in Südfrankreich festigen, seine Wettbewerbsfähigkeit bei der Herstellung von Duftkompositionen weiter stärken und in wichtigen Ländern Europas, Afrikas und des Nahen Ostens die Marktposition ausbauen.

Für R. Romani - Société Française d'Aromatiques (SFA Romani) und die Neroli Invest DL wurden verbindliche Angebote abgegeben. Der Abschluss der Transaktionen wird für das zweite Quartal 2022 erwartet

