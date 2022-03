Europäische Indizes handeln höher DE30 testet obere Grenze der kurzfristigen Handelsspanne Nemetschek legt nach Veröffentlichung der Ergebnisse für 2021 zu Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend im Plus. Die Blue-Chip-Indizes aus Deutschland, Italien, Portugal und Österreich sind die Top-Performer auf dem alten Kontinent, da sie alle 1% oder mehr höher handeln. Der Schweizer SMI (SUI20) ist ein Nachzügler, der bei Redaktionsschluss rund 0,2 % niedriger notiert. Der Wirtschaftskalender für heute ist leer, aber die Händler werden am Nachmittag von ...

