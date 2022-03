Vedanta Aluminium, Indiens größter Hersteller von Aluminium und Mehrwertprodukten, bringt unter dem Markennamen "Restora" eine kohlenstoffarme, "grüne" Aluminiummarke auf dem Markt, die zwei Produktlinien umfasst:Restora (kohlenstoffarmes Aluminium) und Restora Ultra (ultra-kohlenstoffarmes Aluminium). Vedanta ist der erste indische Aluminiumhersteller, der mit seinen Produkten die aufgrund des weltweit geschärften Klimabewusstseins schnell wachsende Nachfrage nach kohlenstoffarmem Aluminium bedient.

Durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Herstellung liegen die Treibhausgas-Emissionen von Restora der Bewertung einer unabhängigen, weltweit anerkannten Prüfstelle zufolge deutlich unter 4 Tonnen CO2-Äquivalent pro Tonne Aluminium dem weltweit gültigen Schwellenwert, ab dem Aluminium als kohlenstoffarmes Aluminium gilt. Restora Ultra, das aus recycelter Aluminiumschlacke (einem Nebenprodukt des Aluminiumschmelzprozesses) hergestellt wird, weist sogar eine CO2-Bilanz von nahezu Null auf, die mit zu den niedrigsten der Welt gehört. Zu diesem Zweck hat Vedanta eine Partnerschaft mit Runaya Refining gegründet, einem schnell wachsenden Start-up-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Lösungen für den Rohstoffsektor liegt. Vedanta Aluminium kann Restora je nach Kundenwunsch in Form von Barren, Halbzeugen oder anderen Mehrwertprodukten liefern.

Rahul Sharma, CEO Aluminium Business, Vedanta Ltd, erklärte: "Mit Stolz geben wir die Einführung unserer neuen Marke ‚Restora' bekannt, deren Produkte wesentlich zur Dekarbonisierung unseres Unternehmens beitragen und unseren Kunden aufgrund ihrer Nachhaltigkeit einen hervorragenden Wettbewerbsvorteil bieten. Die Treibhausgas-Emmissionsbilanz von Restora liegt bei nahezu nur noch der Hälfte des global geltenden Schwellenwerts für kohlenstoffarmes Aluminium. In einer Zeit, in der die Verbraucher immer stärker auf die Herkunft der von ihnen verwendeten Produkte achten, gibt ihnen Restora von Vedanta die Gewissheit, dass das Aluminium, das sie kaufen, eine der günstigsten CO2-Bilanzen der Welt aufweist."

Annanya Agarwal, Mitbegründerin von Runaya, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vedanta bei der Entwicklung von Restora Ultra. Runaya will mit seiner Arbeit das lineare Wirtschaftsmodell durchbrechen, indem es die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in die Gestaltung der Rohstoffindustrie integriert."

Vedanta Aluminium Business, ein Geschäftsbereich von Vedanta Limited, ist mit im GJ 2021 produzierten 1,97 Millionen Tonnen Indiens größter Hersteller von Aluminium. Im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) belegte das Unternehmen im Jahr 2021 weltweit den Platz 4 unter den Aluminiumherstellern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mit neuartigen Anwendungsbereichen für Aluminium als dem "Metall der Zukunft" zu einer grüneren Welt beizutragen.

