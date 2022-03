DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Ausschüttungs-Rendite des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS(WKN A1W5T2) erneut über 4%

Düsseldorf (pta033/22.03.2022/15:00) - Anleger profitieren zum achten Mal in Folge von der Ertragskraft des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und einer damit verbundenen beständigen Ausschüttungs-Rendite. Wie in den Vorjahren erhalten die Anleger der Anteilsklasse M (WKN A1W5T2) des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS heute ihre Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021. Mit der Auszahlung in Höhe von 2,10 Euro je Fondsanteil konnte für die Anleger eine Ausschüttungsrendite von 4,42% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2021 erwirtschaftet werden.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte als Initiator und Fondsberater des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für das abgelaufene Wirtschaftsjahr (01.01.2021 - 31.12.2021) und als Ausschüttungsdatum den 22.03.2022 vorgeschlagen. Nach Prüfung des Jahresergebnisses wurden die vorgeschlagene Ausschüttungshöhe und das Ausschüttungsdatum bestätigt.

Einmal mehr wird damit die kontinuierliche Stabilität von Erträgen aus einem Portfolio von professionell selektierten Mittelstandsanleihen mit einem geeigneten Rendite-/Soliditätsprofil zum Ausdruck gebracht.

Anleger der ersten Stunde konnten bis heute für die Anteilsklasse M des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS eine Gesamtausschüttung in Höhe von 17,46 Euro vereinnahmen. Dies entspricht einer Gesamt-Ausschüttungsrendite in Höhe von 34,92% bezogen auf den Erst-Ausgabepreis von 50,00 Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einer Ausschüttung von 2,01 Euro je Fondsanteil geplant. Bezogen auf den Anteilspreis von 44,78 Euro zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 entspricht dies einer geplanten Ausschüttungsrendite in Höhe von 4,49%. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 81 verschiedenen Anleihen aus unterschiedlichen Branchen investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen im Portfolio in Höhe von 6,21% p.a. ist für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS eine solide Grundlage für den weiteren Anlageerfolg gelegt.

Alleinstellungsmerkmale KFM-Scoring, Transparenz und Nachhaltigkeit

Den kontinuierlichen Erfolg verdankt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insbesondere der Expertise der KFM-Analysten. Die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG verwenden für die Anleihen-Selektion das eigens entwickelte KFM-Scoring. Mit dem Analyse- und Auswahlverfahren KFM-Scoring wird jedes einzelne Unternehmen im Portfolio auf geprüft und überwacht.

Seit 2018 werden bei der Analyse von Emittenten und deren Anleihen auch die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Das Fondsmanagement des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ergänzt damit sinnvoll das KFM-Scoring und berücksichtigt bei der qualitativen Analyse der Emittenten relevante Nachhaltigkeitsrisiken, die eine materielle Auswirkung auf die Performance einer Finanzanlage haben können. Die Nachhaltigkeitsüberprüfung des Portfolios durch imug | rating im November 2021 hat ergeben, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet ist. Die Analysen zur Nachhaltigkeitsbeurteilung stehen auf der Homepage des Fonds zur Verfügung. ( https:// www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/informationen-zum-fonds/informationsmaterial/externe-analysen/ ) Im Ergebnis des Prüfungsprozesses befinden sich nur Anleihen mittelständischer Unternehmen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, die auf der Grundlage des definierten Risikoprofils für die Aufnahme geeignet sind.

Alle Zeichnungen, Käufe und Verkäufe oder auch aktuelle Veränderungen zu jedem einzelnen Unternehmen werden mit dem monatlichen KFM-Newsletter an die Abonnenten kommuniziert. Ziel des Fondsmanagements des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist es, die Bedürfnisse der Anleger nach Sicherheit, Rendite, Transparenz und Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

