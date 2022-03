DJ Tarifverhandlungen in der Chemie-Industrie ergebnislos vertagt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland sind am Dienstag ergebnislos vertagt worden. Zwar hätten sich beide Seiten in einigen Teilbereichen aufeinander zubewegt, teilte die Chemie-Gewerkschaft IGBCE mit. In den Kernfragen der finanziellen Ausgestaltung einer möglichen Brückenlösung lägen sie jedoch noch weit auseinander.

"Bislang sprudeln die Gewinne der Konzerne weiter - ihre Beschäftigten aber leiden massiv unter der Inflation", sagte IGBCE-Verhandlungsführer Ralf Sikorski laut der Mitteilung. "Die Tarifparteien haben die gesellschaftliche Verantwortung, sie jetzt schnell zu entlasten."

Neben einer Kaufkraftsteigerung für die Beschäftigten fordert die IGBCE eine Erhöhung der Nachtschichtzuschläge auf einheitlich 25 Prozent. Angesichts der wirtschaftlichen Krisenlage infolge des Ukraine-Kriegs hat die Gewerkschaft der Mitteilung zufolge eine mögliche Brückenlösung ins Spiel gebracht. Sie schlägt eine Kombination aus einer tabellenwirksamen, also dauerhaft geltenden Komponente und Einmalzahlung vor. "Dies bei einer kurzen Laufzeit, um zunächst über die aktuelle Situation der ökonomischen Unsicherheit zu kommen", teilte die IGBCE mit.

In Detailfragen zu Schichtarbeit, Auszubildenden und mobiler Arbeit hätten sich beide Seiten angenähert.

Die Tarifverhandlungen werden am 4. und 5. April in Wiesbaden fortgesetzt.

March 22, 2022 10:09 ET (14:09 GMT)

