In der vergangenen Handelswoche zeigten sich die Kapitalmärkte wieder risikofreundlicher, obwohl weder in der Ukraine noch an der Inflationsfront wirklich Entspannung eintrat. Stattdessen legten die langfristigen Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks weiter zu. Die Aktienmärkte zeigten sich stärker, und auch der Euro konnte sich wieder erholen. Die Edelmetalle entwickelten sich in diesem Umfeld schwach. Vor allem Palladium gab deutlich nach. Im Themendepot Edelmetalle konnten in der Berichtswoche die Aktien von Fist Majestic Silver und Northam Platinum am deutlichsten ...

