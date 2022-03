Der Novaerus Defend 400 ist ein Gerät mit CE-Kennzeichnung, in dem die patentierte NanoStrike-Technologie von WellAir in Kombination mit einem dreistufigen Filtersystem eingesetzt wird, um die Luftqualität in Innenräumen zu optimieren

WellAir, das führende Gesundheitstechnologie-Unternehmen, das Lösungen zur Raumluft-Desinfektion anbietet, gab heute die europäische Markteinführung seines Novaerus Defend 400 bekannt. Novaerus ist seit über 10 Jahren ein weltweiter Pionier bei der Bekämpfung von Krankenhausinfektionen, die durch die Luft und Oberflächen übertragen werden. Das Luftreinigungsgerät trägt die CE-Kennzeichnung und ist zu 99,9 wirksam bei der Inaktivierung von luftübertragenen Krankheitserregern wie dem SARS-CoV-2-Proxy-Virus (MS2-Bakteriophage), MRSA, Bakterien und Pilzen. Darüber hinaus reinigt es die Luft von Feinstaub, flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), Gasen und Gerüchen. Mit der Markteinführung schreitet WellAir weiter voran auf einem neuen Weg für ein gesundes Innenraumklima in einer Zeit, in der die Luftqualität noch nie so wichtig war wie heute.

Jüngste Forschungsergebnisse, die im Journal of Hospital Infection veröffentlicht wurden, belegen zudem, dass die Novaerus-Luftdesinfektionsgeräte mit der NanoStrike-Technologie einem neuartigen Verfahren zur Luftdesinfektion, das in der Luft befindliche Erregerzellen aufbricht und schnell inaktiviert, um sicherzustellen, dass sie keine Infektionsgefahr mehr darstellen zur Prävention von Krankenhausinfektionen beitragen können, indem sie die mikrobielle Belastung der Luft reduzieren. Die Studie ist die erste ihrer Art, in der portable Luftreinigungs- und -desinfektionsgeräte auf einer Intensivstation untersucht wurden.

"Wir bringen den Defend 400 zu einem Zeitpunkt auf den europäischen Markt, an dem immer mehr Menschen erkennen, welche Rolle die Luftqualität in Innenräumen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden spielt", sagte Felipe Soberon, Chief Science Officer von WellAir. "Wenn man bedenkt, dass ein erheblicher Teil dieser Technologie in Dubliner Laboratorien entwickelt wurde, ist es sehr erfreulich, dass diese Technologie nach der erfolgreichen Markteinführung in den USA nun auch in Europa verfügbar ist."

Anders als bei anderen Luftreinigungstechnologien beruht die hohe Wirksamkeit von NanoStrike auf der Fähigkeit, Krankheitserreger in der Größenordnung von Nanometern bei Kontakt zu inaktivieren. Im vierstufigen Verfahren des Defend 400 zur Inaktivierung und Filtration von Krankheitserregern werden auch medizinische Filter eingesetzt, um bakterielle Rückstände, feine und große Partikel, flüchtige organische Verbindungen, Gase, Gerüche und Verunreinigungen abzufangen.

"COVID-19 hat die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Luftqualität in Innenräumen gelenkt und die Bedeutung eines sichereren Innenraumklimas durch die Verringerung des Risikos einer Exposition gegenüber luftübertragenen Krankheitserregern deutlich gemacht. Genau dafür wurde der Defend 400 konzipiert", sagte Todd M. Pope, President und CEO von WellAir. "Dieses portable Gerät ist eine Erweiterung unseres Produktportfolios und bietet eine leistungsstarke Luftreinigung in mehreren Gerätegrößen."

Der Novaerus Defend 400 eignet sich ideal für Umgebungen im Gesundheitswesen, ist aber auch in einer Vielzahl von Innenräumen wie Schulen und Büros effektiv einsetzbar. Er kann über das weltweite Novaerus-Händlernetz von WellAir bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.novaerus.com/novaerus-defend-400.

Über WellAir

WellAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt in Innenräumen sauberer und sicherer zu machen. Die breite Palette an Produkten für saubere Luft und Oberflächen trägt wissenschaftlich erwiesen dazu bei, die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, leben und spielen, zu schützen. WellAir hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und unterhält Niederlassungen im Research Triangle Park, North Carolina, sowie Stamford, Connecticut, und ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Infektionsbekämpfung.

