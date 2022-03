DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau, Blaubeuren, baut Toilettenhaus in Containerbauweise am Unesco-Weltkulturerbe Hohle Fels bei Schelklingen

Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Die Höhle "Hohle Fels" im Achtal bei Schelklingen zählt zu den UNESCO-Weltkulturerbestätten "Höhlen und Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb". Die beeindruckende Hallenhöhle, in der auch Konzerte stattfinden, zieht Jahr für Jahr mehr Besucher an. Jetzt ergänzt ein Toilettencontainer von Heinkel Modulbau das beliebte Ausflugsziel.

Hochwertig und flexibel

Von der technischen Freigabe bis zum fertigen Sanitärcontainer vergingen nur zwei Monate. Der WC-Container von Heinkel Modulbau steht diskret etwas abseits und fügt sich durch seine Fassade aus Lärche harmonisch in die Umgebung ein. Die Ausstattung ist mit raumhohen Fliesen sehr hochwertig; eine LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder sorgt für niedrigen Energieverbrauch. Längerfristig ist am "Hohle Fels" ein Besucherzentrum geplant; bis dahin ist der Sanitätscontainer von Heinkel Modulbau die richtige Lösung. Dann erhält er entweder einen neuen Standort oder wird in das Besucherzentrum integriert.

Der WC-Container an der Höhle "Hohle Fels" auf einen Blick

. WC-Container mit Damen- und Herrentoilette sowie einem kleinen Technikraum

. Bauherr: Stadt Schelklingen

. Größe 6,00 / 3,50 Meter

. Raumhöhe 2,50 Meter

. Fassade mit Lärche-Schalung

. Farbkonzept nach Absprache mit dem Bauherrn

. Bodenfliesen auf Estrich

. Wandfliesen raumhoch

. Infrarot-Deckenheizung

. LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder

. Dämmung gemäß GEG 2020

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

