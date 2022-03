Über eine Fusion mit dem Spac Thunder Bridge Capital Partners geht das japanische Kryptounternehmen Coincheck an die Börse. Über eine Special Purpose Acquisition Company (Spac) geht Coincheck an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Wie die Akquisitionszweckgesellschaft Thunder Bridge Capital Partners (THCP) am Dienstag mitteilte, soll die Fusion in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden. 1,25 Milliarden US-Dollar soll die Transaktion Wert sein. Coincheck soll dann an der Nasdaq unter dem Ticker „...

