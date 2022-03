FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Start in die Woche hat der Dax am Dienstag wieder an seine jüngste Erholung angeknüpft. Die Anleger gingen ungeachtet des Ukraine-Kriegs und trotz Zins- und Rezessionssorgen wieder mehr ins Risiko und schoben den deutschen Leitindex bis Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 14 473,20 Punkte an. Stellenweise war es im Handelsverlauf erneut über die psychologisch wichtige Marke von 14 500 Zählern gegangen.

"Die Erholung geht trotz der vielen Unsicherheitsfaktoren weiter", schrieb Börsenanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets in einem Kommentar. Die Börse lasse sich derzeit weder von den ausbleibenden Verhandlungsergebnissen im Ukraine-Konflikt noch von "höchst aggressiven Tönen aus der Geldpolitik" aus dem Takt bringen.

Nach den jüngsten Signalen von US-Notenbankchef Jerome Powell in Richtung einer womöglich noch schnelleren Straffung der Geldpolitik waren am Dienstag europaweit und auch hierzulande Finanzwerte äußerst gefragt. Für etwas Entspannung sorgte zudem, dass die Ölpreise nach ihrer jüngsten Rally zumindest vorerst nicht weiter stiegen. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne, der tags zuvor anders als der Dax leicht zugelegt hatte, ging nun mit plus 0,74 Prozent bei 31 914,54 Zählern aus dem Handel./tav/jha/

