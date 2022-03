KAIRO (dpa-AFX) - Bei einem vorab nicht angekündigten Dreiergipfel haben Israel, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) über die Ernährungs- und Energiesicherheit in ihrer Region und der Welt gesprochen. Israels Regierungschef Naftali Bennett, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Abu Dhabis Kronprinz und faktischer VAE-Herrscher Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan trafen sich dazu am Dienstag in Scharm el-Scheich, wie die ägyptische Präsidentschaft mitteilte. Es war das erste Mal, dass die drei Länder in diesem hochrangigen Format zusammenkamen.

Die drei Politiker berieten dabei laut der emiratischen Staatsagentur WAM unter anderem darüber, wie sie gemeinsam ihre Länder und die globalen Märkte stabilisieren können. Hintergrund sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Ägypten zählt zu den größten Weizen-Importeuren der Welt und ist aktuell stark von Preissteigerungen betroffen. Israelischen Medienberichten zufolge möchte Israel seinem Nachbarland helfen, alternative Quellen für seinen Weizenbedarf zu finden.

Israel wollte das Treffen demnach auch dazu nutzen, Spannungen zwischen den USA und den Golfstaaten abzubauen und die Emirate davon zu überzeugen, mehr Öl zu produzieren. Die VAE sowie ihr großer Nachbar Saudi-Arabien hatten jüngst Anfragen aus dem Westen nach einer höheren Öl-Förderung eine Absage erteilt. Europa und die USA möchten sich nach Russlands Einmarsch in die Ukraine unabhängig von russischen Energie-Importen machen und suchen deshalb nach alternativen Quellen.

Israelischen Medien zufolge ging es bei den Gesprächen auch darum, angesichts der voranschreitenden Atomdeal-Verhandlungen eine gemeinsame Front gegen den Iran zu bilden. Israel sieht seine Existenz durch das Land bedroht. Israel hatte erst im September 2020 ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Emiraten unterzeichnet. Bennett war zudem im September als erster israelischer Ministerpräsident seit zehn Jahren offiziell zu Besuch in Ägypten gewesen./cir/DP/ngu