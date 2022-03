MOUNTAIN VIEW/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Alphabet Inc., die Technologie-Holding der Suchmaschine Google Inc., lagert ein weiteres Startup aus dem Unternehmensportfolio aus. Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL) kündigt an, die Quantentechnologie-Gruppe Sandbox in ein unabhängiges Unternehmen auszugliedern, wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...