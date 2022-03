Der Aktienkurs der Bestellplattform Delivery Hero hat in den vergangenen Wochen zweistellig verloren. Auch nach dem Crash vom Februar befand sich Delivery Hero in den vergangenen Wochen unter Druck. Wie geht es hier weiter?. In den vergangenen vier Wochen hat die Aktie der Bestellplattform Delivery Hero zweistellig an Wert verloren. Die Investmentbank JPMorgan hat das Papier jüngst von Overweight, also übergewichten, auf Neutral zurückgestuft. Analyst ...

