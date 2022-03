Der Goldpreis hat bei seinem Angriff auf das Allzeithoch von August 2020 bei 2.075 Dollar massiven Verkaufsdruck erfahren und fiel in der Folge wieder zurück. Dabei hat er auf kleinerer Skale eine S-K-S-Formation gebildet, die sich nun auch auf größerer Skale (selbst-) ähnlich wiederholen könnte. Sollte diese Musterhypothese stimmen, ist die Korrektur des Goldpreises noch nicht vorüber. Dies könnte für aktuelle und potenzielle Investoren in Xetra-Gold interessant sein.Der Goldpreis lief am 08.03.2022 bis auf etwa 5 US-Dollar an sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...