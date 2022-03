DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.926,12 +1,14% -8,66% Stoxx50 3.708,45 +0,94% -2,88% DAX 14.473,20 +1,02% -8,89% FTSE 7.463,64 +0,29% +0,78% CAC 6.659,41 +1,17% -6,90% DJIA 34.815,66 +0,76% -4,19% S&P-500 4.505,99 +1,00% -5,46% Nasdaq-Comp. 14.056,46 +1,58% -10,15% Nasdaq-100 14.600,16 +1,56% -10,54% Nikkei-225 27.224,11 +1,48% -5,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,44 -57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,70 112,12 -0,4% -0,42 +50,0% Brent/ICE 116,04 115,62 +0,4% 0,42 +50,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,10 1.936,23 -0,7% -14,13 +5,1% Silber (Spot) 24,84 25,23 -1,6% -0,39 +6,6% Platin (Spot) 1.023,55 1.040,96 -1,7% -17,41 +5,5% Kupfer-Future 4,68 4,70 -0,4% -0,02 +5,0%

Am Ölmarkt zeigen sich die Notierungen weiter volatil. Weiter bestimmen die Entwicklungen im Ukraine-Krieg das Geschehen, heißt es. So wird in Europa weiter die Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland geführt. Der Goldpreis gibt etwas nach. Belastend wirken die deutlich gestiegenen Marktzinsen, die Gold als zinslose Anlage unattraktiver machen.

FINANZMARKT USA

Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag, der die Möglichkeit höherer Zinsschritte ins Spiel gebracht hatte, seien nach den leichten Abgaben vom Vortag kein größerer Belastungsfaktor mehr, heißt es. Dagegen stehen weiter die Schlagzeilen rund um den Ukraine-Krieg im Fokus. Hier gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Vor dem Hintergrund weiter steigender Renditen und der Aussicht auf aggressivere Erhöhungen der Zinsen in den USA zeigen sich vor allem die Bankenwerte mit Gewinnen. Der Sektor im S&P-500 legt um 2,6 Prozent zu. Der Sportartikel-Hersteller Nike (+4,3%) hat im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Qualcomm (+2,0%) nimmt 100 Millionen Dollar in die Hand, um in Unternehmen zu investieren, die neue Technologien für das Metaversum entwickeln - eine virtuelle Welt, in der Menschen interagieren, arbeiten und einkaufen können. Für die Aktien von Okta geht es um 1,5 Prozent nach unten. Die Hackergruppe LAPSUS$ hat auf dem Instant-Messaging-Dienst Telegram Screenshots veröffentlicht, die angeblich zeigen, dass sie sich Zugang zum Administrator und anderen Systemen von Okta.com verschafft hat. Okta teilte mit, dass eine vorläufige Untersuchung keine Beweise für laufende Hacker-Aktivitäten ergeben hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Laut Vermögensverwalter Blackrock lassen die steigenden Kurse an der Börse darauf schließen, dass eine Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachtet und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für gut möglich halten. Falkenhafte Kommentare aus der US-Notenbank wurden am Gesamtmarkt weitgehend ausgeblendet. Von weiter steigenden Anleihe-Renditen profitierten Finanztitel, allen voran die Aktien der Banken, deren Stoxx-Branchenindex mit einem Plus von 2,5 Prozent die Gewinnerseite anführte. Der Index der Versicherungen stieg um 2 Prozent. Der Autowerte-Index legte um 1,5 Prozent zu. Ölwerte (-0,1%) schlossen dagegen etwas leichter. Die rohstoffnahen Basic Resources stiegen um 0,7 Prozent. Am deutschen Markt gewannen Deutsche Bank 5,1 Prozent, Commerzbank stiegen um 3,6 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank um 5 Prozent. Auch die Versicherer profitierten, so Hannover Rück (+2,0%) und Munich Re (+1,9%). Unter den Autoaktien legten BMW um 2,1 Prozent zu. Auf der Verliererseite gaben Daimler Truck 1 Prozent nach und Merck KGaA um 0,9 Prozent. In der dritten Reihe brachen Morphosys um 9,3 Prozent ein: "Die steigenden Renditen machen Unternehmen ohne nachhaltige Gewinne zu schaffen", so ein Händler. Adidas gewannen 1,5 Prozent und Puma 3,2 Prozent - nach einer Steilvorlage von Nike. Positiv kam im Handel die Jahresprognose von Nemetschek (+10%) an. Vitesco stiegen um 9,8 Prozent. Nach dem jüngsten Rücksetzer raten Analysten zum Einstieg. Die Pandemie sorgt nach wie vor für Hochkonjunktur bei Hornbach (+2,4%). Dagegen brachen Kingfisher um 6,3 Prozent ein. Zwar klingt der Ausblick laut Händlern zuversichtlich. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz im ersten Quartal aber um 8,1 Prozent geschrumpft. Mit 0,3 Prozent im Minus schlossen die Aktien von Air Liquide. Die bisherigen Aussagen und Prognosen vom Kapitalmarkttag wurden als konservativ bezeichnet. Einige Investoren könnten davon enttäuscht sein, dass kein großer Aktienrückkauf angekündigt worden sei, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,1027 +0,0% 1,0968 1,1049 -3,0% EUR/JPY 133,06 +1,0% 132,05 131,63 +1,7% EUR/CHF 1,0287 -0,0% 1,0273 1,0275 -0,9% EUR/GBP 0,8318 -0,6% 0,8351 0,8367 -1,0% USD/JPY 120,67 +1,0% 120,42 119,14 +4,8% GBP/USD 1,3256 +0,7% 1,3133 1,3205 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,3759 +0,1% 6,3718 6,3663 +0,3% Bitcoin BTC/USD 42.602,84 +3,5% 42.311,74 41.129,53 -7,9%

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank weist darauf hin, dass der Geldmarkt für 2024 wieder sinkende US-Zinsen erwartet. Der Devisenmarkt bleibe skeptisch und leite aus den jüngst falkenhaften Signalen der US-Notenbank keine neue Dollar-Stärke ab.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Börsen dominiert. Die Aktienmärkte der Region profitierten von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten Unternehmen auf den internationalen Märkten. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Montag deutlich falkenhafte Töne angeschlagen. Nutznießer war vor allem die japanische Börse. Die japanische Währung wertete zum Dollar kräftig ab. Die gestiegenen US-Anleiherenditen verhalfen den Aktien japanischer Banken und Versicherer zu Kursgewinnen. Mitsubishi UFJ verbesserten sich um 6,9 Prozent und Tokio Marine Holdings um 5,9 Prozent. In Hongkong erholten sich Immobilienwerte. Sie waren am Vortag unter Druck geraten, nachdem die Aktien des angeschlagenen Immobiliengiganten China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt worden waren. Nun wurde bekanntgegeben, dass Evergrande die Bilanzvorlage für 2021 verschiebt. Während die Evergrande-Aktie noch nicht wieder gehandelt wurde, verteuerten sich Country Garden um 5,5 Prozent. Longfor legten um 2,5 Prozent zu. Im Technologiesektor rückten Alibaba um 8,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat den Rahmen für seinen Aktienrückkauf auf 25 Milliarden Dollar erweitert. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen von Hong Kong & China Gas (-14%) aufgenommen. Die Börsen auf dem chinesischen Festland wurden von der andauernden Coronawelle gebremst. Angeführt wurde die australische Börse von Aktien der Rohstoff- und Energiebranche, die mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 3,3 und 1,7 Prozent den Preisen für Öl und andere Rohstoffe nach oben folgten. Aktien des Ölsektors waren in der ganzen Region gesucht. Inpex stiegen in Japan um 8,6 Prozent, der Kurs des im Rohstoffhandel tätigen Handelskonzerns Mitsubishi Corp kletterte um 6,9 Prozent. CNOOC in Hongkong legten um 4,8 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF hebt Preise für Care-Chemikalien an

BASF erhöht mit sofortiger Wirkung die Preise für Inhaltsstoffe, die in den Branchen Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel gebraucht werden. Der Chemiekonzern reagiert mit diesem Schritt nach eigenen Angaben auf die weiter steigenden Kosten für Rohstoffe, Transport und Energie. Teurer wird das gesamte Portfolio des Unternehmensbereichs Care Chemicals, darunter Tenside, Emulgatoren, kosmetische Wirkstoffe und UV-Filter.

BASF: Neuer China-Verbund schneller klimaneutral

BASF will seine im Bau befindlichen Chemie-Cluster im Südosten Chinas schon 2025 ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen und damit fünf Jahre früher als bisher geplant. Dazu wurde jetzt eine Vereinbarung mit dem Versorger State Power Investment Corporation geschlossen. Schon die ersten Anlagen in Zhanjiang, die 2022 und 2023 den Betrieb aufnehmen, sollen mit erneuerbarem Strom betrieben werden.

Symrise übernimmt zwei Duftstoff-Unternehmen in Südfrankreich

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise stärkt sein Geschäft im Bereich Feinparfümerie mit zwei Zukäufen in der Region um die als Parfümzentrum geltende südfranzösische Stadt Grasse. Einen Kaufpreis für SFA Romani und die Groupe Neroli nannte der DAX-Konzern nicht.

Air Canada bestellt 26 Airbus-Langstreckenmaschinen

Air Canada stockt seine Flotte mit Maschinen von Airbus auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 26 Flugzeuge des Typs A321neo in der Version mit extra großer Reichweite bestellt, die sämtliche Routen in Nordamerika und ausgewählte transatlantische Strecken bedienen können. Die Flugzeuge sollen über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem ersten Quartal 2024 geliefert werden.

Russischer Stahlkocher Evraz leistet Kuponzahlung auf Anleihe

Der russische Stahlkocher Evraz hat eine am 21. März fällige Kuponzahlung für eine Eurobond-Anleihe in Höhe von 704,1 Millionen US-Dollar geleistet. Der Konzern hatte am Montag zunächst mitgeteilt, die Kuponzahlung in Höhe von 18,9 Millionen Dollar sei im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch blockiert worden. Am Dienstag gab die Evraz plc nun bekannt, sie sei von der Bank of New York Mellon Corp. informiert worden, dass der Betrag mit dem entsprechenden Konto verrechnet wurde.

Volvo Cars warnt vor zunehmenden Chip-Engpässen - Absatzprognose schwach

Der Premiumautohersteller Volvo hat überraschend vor zunehmenden Halbleiter-Engpässen gewarnt. Die Produktion werde voraussichtlich im gesamten zweiten Quartal wegen der fehlenden Verfügbarkeit eines bestimmten Chip-Typs beeinträchtigt sein, teilte der schwedische Konzern mit. Volvo rechnet im Gesamtjahr 2022 wegen der Versorgungsproblematik nur mit einem geringen Absatzplus. Bisher hatte der Konzern nur angekündigt, dass der Absatz steigen soll.

Tesla übergibt in Grünheide die ersten Autos "made in Germany"

Im November 2019 hatte Tesla-Chef Elon Musk den Bau einer Fabrik im Berliner Umland angekündigt - etwas mehr als zwei Jahre später hat der US-Elektroautobauer nun im brandenburgischen Grünheide mit der Auslieferung der ersten Tesla-Fahrzeuge "made in Germany" begonnen. Wie das Unternehmen zum offiziellen Produktionsstart mitteile, wurden zunächst 30 Model Y von Tesla an Kunden übergeben.

Früherer Voestalpine-CEO Eder zum AR-Vorsitzenden gewählt

Der langjährige Vorstandschef von Voestalpine, Wolfgang Eder, leitet künftig den Aufsichtsrat des österreichischen Spezialstahlkonzerns. Eder übernimmt die Leitung des Kontrollgremiums mit Wirkung des neuen Geschäftsjahres am 1. April. Er folgt auf Joachim Lemppenau, der nach 18 Jahren den Vorsitz im Kontrollgremium abgibt.

