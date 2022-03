Nach dem Anstieg der vergangenen Tage haben die Ölpreise am Dienstag eine Pause eingelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am frühen Abend 114,72 Dollar. Das waren 90 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,91 Dollar auf 110,21 Dollar.Im Tagesverlauf kam es jedoch zu starken Preisschwankungen am Ölmarkt. Dies zeigte sich etwa beim Brent-Preis, der sich zwischen einem Tageshoch bei 119,48 Dollar und einem Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...