Bisher konnten nur offizielle Business-Partner:innen Produkte verlinken. Jetzt weitet Instagram das Feature aus. In den USA können jetzt alle Instagram-Nutzer:innen in ihren Beiträgen Produkte taggen, die dann direkt über den Link bei Instagram Shopping bestellt werden können. Am Dienstag startete der Rollout des Features und innerhalb der kommenden Monate soll es breit verfügbar sein. Bisher konnten nur offizielle Creator Produkte von Unternehmen taggen. Unternehmen können Tags verwalten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...