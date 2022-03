Warum viele Worte verlieren, wenn ein Emoji doch alles so schön und schnell auf den Punkt bringt? Zu der Erkenntnis kommen nun auch die Köpfe hinter Whatsapp und testen sechs Emoji-Reaktionen in einer Beta-Testgruppe. Was bei anderen Messengern (Telegram, Signal oder Facebook) schon längst zum - wenn nicht unbedingt guten, aber durchaus praktischen - Kommunikationston gehört, hält nun auch endlich bei Whatsapp Einzug: Emoji-Reaktionen. So sollen ab sofort in einer Beta-Testgruppe nach dem neuesten Update auf die Version 2.22.8.3 sechs verschiedene Emojis zur Verfügung stehen, die als direkte Reaktion auf ...

