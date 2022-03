Viele Länder haben erkannt, dass die Erreichung von Klimazielen nicht ohne Atomkraftwerke möglich ist, daher wird eifrig an neuen Kraftwerken gebaut und viele sind in Planung. Anders als hierzulande. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 4,5 Prozent mehr Treibhausgase in die Luft geblasen als im Jahr zuvor. Bei den hohen Gaspreisen wurde vermehrt auf Stein- und Braunkohle zurückgegriffen. Nun wird an einem Klimaschutz-Sofortprogramm gearbeitet. Denn der Ausbau erneuerbaren Energien braucht Zeit ...

