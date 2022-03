Saarbrücken - Die saarländischen Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Tobias Hans und Anke Rehlinger, haben grundsätzlich Sympathie dafür geäußert, nach der Landtagswahl an diesem Sonntag erneut eine große Koalition zu bilden. "Ich schätze an Anke Rehlinger, dass wir immer eine verbindliche Form der Zusammenarbeit gefunden haben. Deshalb möchte ich gern weiter mit ihr zusammenarbeiten", sagte Ministerpräsident Hans dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Im Gegensatz zu ihr habe ich schon gesagt, dass ich im Falle eines CDU-Wahlsiegs der SPD ein Gesprächsangebot machen werde." Hans betonte: "Eine Dreier-Koalition wäre für das Saarland in der jetzigen Umbruchszeit keine Lösung." Die Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Rehlinger sagte dem RND: "Meine Sympathie für die große Koalition ist bekannt, ich bin immerhin seit zehn Jahren Ministerin in einer."



Wenn sie den Regierungsauftrag bekomme, werde sie "eine stabile und verlässliche Regierung für das Land bilden". Nach jüngsten Umfragen liegt die SPD vor der CDU. Hans führt die große Koalition seit 2018.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de