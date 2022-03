Führende Marke für im Labor gezüchtete Diamanten verwendet die Mittel zur Stärkung der Lieferkette und des Einzelhandels

Great Heights Inc. und ihre Tochtergesellschaft Clean Origin LLC, führende DTC-Online-Händler von im Labor gezüchteten Diamanten, Verlobungsringen und Schmuck, geben heute eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von TCL North America, Inc. (TCL Inc), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Titan Company Limited (NSE: TITAN) einem indischen Luxusgüterunternehmen, das für die Herstellung von Schmuck und Uhren bekannt ist bekannt, um die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens weiterzuentwickeln. Clean Origin plant, die Mittel zu nutzen, um seinen Betrieb zu skalieren, die Lieferkette zu stärken, in Omnichannel-Einzelhändler zu investieren, grenzüberschreitende indisch-amerikanische Synergien zu nutzen und eine solide Bilanz zu schaffen, um die Branche der im Labor gezüchteten Diamant-Verlobungsringe weiter zu dominieren.

Diese Transaktion bewertet Great Heights Inc. mit ca. 132,8 Mio. USD auf einer Pre-Money-Bewertungsbasis und 152,8 Mio. USD auf einer Post-Money-Bewertungsbasis und führt weder zu einer Änderung der Kontrolle noch zu einem Richtungswechsel für das Unternehmen, das die Mehrheitskontrolle behält.

Die Vereinbarung beinhaltet u.a. Folgendes:

Ajoy Chawla, CEO Jewellery Division von Titan Company Limited wird Mitglied des Vorstands von Great Heights Inc.

Titan wird etwa 13,09 der wirtschaftlichen Beteiligung und 17,54 der Stimmrechtskontrolle an Great Heights Inc. besitzen.

"Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir Titan als Partner gewählt haben und freuen uns, Herrn Chawla in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", so Alexander Weindling, Mitgründer und CEO von Clean Origin und Great Heights Inc. "Titan bringt mehr als einfach nur Cash mit, um unser Wachstum voranzutreiben, sondern auch tiefgreifende Erfahrung in der internationalen Herstellung, Kontrolle und Logistik von maßgeschneidertem Diamantschmuck auf einer globalen Plattform."

Clean Origin hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Diamantenindustrie mit einem neuen, umweltbewussten und konfliktfreien Verfahren, das jedem Käufer von Diamanten ein gutes Gefühl gibt, auf einen höheren Standard zu heben. Jeder Diamant wird im Labor gezüchtet, wobei ein Verfahren angewandt wird, das den natürlichen Wachstumsprozess widerspiegelt und molekular identische Steine schafft, und zwar ohne die zerstörerischen Kräfte des Bergbaus oder dessen düstere Ethik. Alle Diamanten sind zu 100 Prozent echt, zu 100 Prozent ethisch sowie unabhängig zertifiziert und entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.

Über Clean Origin

Clean Origin, eine hundertprozentige Tochtermarke von Great Heights Inc., ist der größte Einzelhändler für rein im Labor gezüchteten Diamantschmuck in den USA. Das Unternehmen wurde 2017 von Alexander Weindling, Ryan Bonifacino und einem Team von Branchenveteranen, die zusammen über mehr als 100 Jahre Erfahrung verfügen, gegründet, um die Art und Weise, wie Diamanten entwickelt, beschafft und verkauft werden, zu verändern. Zu den Gründungsinvestoren gehörte Terry Burman, Chairman von Abercrombie Fitch, ehemaliger Chairman von Zale's und CEO der Signet-Marken Kay Jewelers und Jared. Clean Origin kennt die Diamantschmuckindustrie bis ins Mark und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Einkaufserlebnis bei Diamanten zu verbessern. Für das Unternehmen stehen Qualität und Ethik an erster Stelle, so dass die Verbraucher jetzt und für immer ein gutes Gewissen haben können, wenn es um den Kauf von Diamanten geht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cleanorigin.com

Über Titan Company Limited

Titan, ein Joint Venture von Tata Group und von Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), nahm 1984 den Betrieb auf. Seitdem hat sich Titan von Uhren zu Indiens größter Lifestyle-Schmuckmarke Tanishq und Indiens größtem digitalen Omnichannel-Juwelier Caratlane.com entwickelt. Titan ist weithin dafür bekannt, die Schmuckindustrie in Indien zu transformieren und den indischen Einzelhandelsmarkt durch die Einführung des Erlebniseinzelhandels zu prägen. Mit seinen 2.000 Geschäften in Indien und im Ausland erzielte Titan im Jahr 2021 einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar.

Das 1868 von Jamsetji Tata gegründete Unternehmen Tata ist eines der weltweit führenden Unternehmen. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete Tata einen Umsatz von 103 Milliarden US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden US-Dollar einschließlich 28 börsennotierter Unternehmen (Stand: 30. September 2021) in zehn Branchen, darunter Konsumgüter, Technologie und Einzelhandel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Clean Origin LLC

John E. Beckwith

Chief Financial Administrative Officer

jeb@cleanorigin.com