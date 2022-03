Shenzhen, China, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der weltweit tätige LED-Hersteller Absen kündigte heute eine neue Kampagne an, um sein Netzwerk weltweiter Partner weiter auszubauen, seine führende Position als Spezialist für LED-Innovationen und -Technologien zu stärken und weiter zu expandieren.Um das exponentielle Wachstum des LED-Marktes zu unterstützen, wird Absen, das derzeit in mehr als 130 Ländern tätig ist, sein internationales Netzwerk ausbauen, um weltweit Marktführer zu bleiben. Gleichgesinnte Unternehmen können sich als Absen-Vertriebspartner bewerben.Seit seinen Anfängen im Jahr 2001 hat Absen bereits ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut. Das Unternehmen verfügt derzeit über 13 Niederlassungen im In- und Ausland und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner, die bis heute über 50.000 Projekte abgeschlossen haben. Um seine internationalen Partnerschaften in der LED-Branche, die das Unternehmen bereits seit zwei Jahrzehnten gepflegt hat, weiter auszubauen, sucht Absen Unternehmen mit ähnlichen Ideologien, Visionen und Zielen."Wir haben eine enorme Expansion im LED-Markt erlebt, die sich auch weiter fortsetzen wird. Im Rahmen dieses Wachstums möchten wir unser aktuelles Netzwerk von geschätzten Partnern erweitern", erklärt Laura Luo, Vizepräsidentin von Absen. "Mit den technologischen Fortschritten bei LED und den Anwendungen, in denen LED eingesetzt werden kann, muss sich auch unser Netzwerk von Absen-Vertretern weiterentwickeln. Der Zeitpunkt für LED war noch nie so günstig wie heute."Absen führt seinen zwei Jahrzehnte währenden Erfolg als Marktführer auf dieselben Grundwerte zurück: Ehrlichkeit, Dankbarkeit und Verantwortung - und, wichtiger als je zuvor, Nachhaltigkeit."Wir sind auf der Suche nach potenziellen Partnern, die unsere Geschäftsphilosophie teilen, die uns als Unternehmen sehr am Herzen liegt. Nachhaltiges Wachstum zu fördern wird eine gemeinsame Anstrengung sein, die wir mit unseren neuen Partnern angehen wollen."In den vergangenen fünf Jahren hat Absen große Fortschritte bei seinen Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit und Energieeinsparung gemacht und in dieser Zeit die Kohlenstoffemissionen um etwa 700.000 Tonnen reduziert.In der neuesten Phase zum Wachstum des Absen-Netzwerks sollen andere "Best-in-Class"-Unternehmen weitere Informationen direkt bei Absen anfordern können. Die neuen Partner werden durch das umfangreiche Wissen des Teams geschult, angeleitet und unterstützt und können die Möglichkeiten, die LED auf dem internationalen Markt bietet, voll ausschöpfen.https://www.absen.com/connect-to-the-futureFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1771083/Absen_global_recruitment_1000__partners.jpgPressekontakt:Matina Jin,+86-13005436008,matina.jin@absen.comOriginal-Content von: Absen.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162203/5177816